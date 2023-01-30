بن ناصر يتعرّض لِإصابة

يشكو اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إصابة، ستُجبره على العلاج والغياب عن المنافسات الرّسمية.

ويُعاني متوسّط ميدان فريق ميلان آسي إصابة على مستوى أوتار الرّكبة اليسرى، كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية صادرة، الإثنين. التي أضافت أن الدولي الجزائري مُجبر على الخضوع إلى العلاج، مع احتمال غيابه عن المباراة المحلّية القوّية أمام الغريم التقليدي الإنتر.

وتُجرى مباراة الميلان والإنتر سهرة الأحد المقبل، بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة الإيطالية.

وكان إسماعيل بن ناصر قد غاب الأحد الماضي عن مواجهة “الروسونيري” وفريق ساسولو، في منافسة “الكالتشيو”. لكن بِداعي عقوبة الإيقاف (خمسة إنذارات).