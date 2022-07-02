بن ناصر يتعرّف على تاريخ ومكان الكأس الإيطالية الممتازة

تعرّف اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على تاريخ ومكان مباراة فريقه ميلان آسي، الخاصّة بِالكأس الإيطالية الممتازة.

ومعلوم أن متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) ما زال مرتبطا مع نادي الميلان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

ويتبارى فريق ميلان آسي مع نادي الإنتر، لِحساب مواجهة الكأس الإيطالية الممتازة، بِالعاصمة السعودية الرياض، في الـ 18 من جانفي 2023.

وبقي أمام اتحاد الكرة الإيطالي بعض التفاصيل البسيطة، على غرار ضبط توقيت هذه المباراة. كما ذكرته أحدث التقارير الصحفية المحلّية.

وكان بن ناصر وفريقه “الروسونيري” قد أحرزا لقب بطولة إيطاليا، نسخة 2021-2022. بينما نال الإنتر الكأس المحلّية. وهو سرّ تنظيم مباراة الكأس الممتازة بين الغريمَين التقليديَين.

أمّا بِخصوص اختيار السعودية، فقد سبق لِاتحاد الكرة الإيطالي تنظيم مباراة الكأس الممتازة بِهذا البلد الخليجي، عامَي 2018 و2019. مثلما كان الشأن مع قطر في نسختَي 2014 و2016، وأيضا مع الصين وأمريكا في تواريخ أخرى.

وكان موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي في الـ 19 من جوان الماضي، قد ذكر بِأن التقني الهولندي إيريك تين هاخ المدرب الجديد لِفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يُدرج اسم بن ناصر، في المقام الثاني للاعبين الذين يرغب في انتدابهم. لأنه يُريد – أوّلا – جلب مواطنه متوسط الميدان فرينكي دي يونغ هذه الصائفة، وإذا فشل المسعى يمرّ إلى الدولي الجزائري.

ويرتبط الهولندي فرينكي دي يونغ (25 سنة) مع نادي برشلونة الإسباني بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

وفي سياق ذي صلة، برمجت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي لقاءً مع مُمثّلي أعمال بن ناصر، يُعقد عند نهاية جوان الحالي.

ويقترح مسؤولو الميلان على بن ناصر عقدا جديدا يمتدّ حتى صيف 2026، وبِأجرة سنوية تبلغ أكثر من 3 ملايين أورو.

ويلعب بن ناصر للميلان منذ صيف 2019، بِراتب سنويّ يقترب من 1.8 مليون أورو.

وفي حال رغبة بن ناصر في الرّحيل هذه الصائفة أو قبل انقضاء مدّة العقد، فَيُجبر على دفع مبلغ 50 مليون أورو لِإدارة نادي “الروسونيري”.