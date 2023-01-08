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رياضة

بن ناصر يتفق مع ميلان على تفاصيل العقد الجديد

عمر سلامي
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بن ناصر يتفق مع ميلان على تفاصيل العقد الجديد
ح.م
اسماعيل بن ناصر

توصلت إدارة نادي ميلان الإيطالي، إلى اتفاق كامل، مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر على تفاصيل العقد الجديد الذي يمتد إلى غاية 2027 .

وأعلن خبير الانتقالات في أوروبا، الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن إدارة ميلان نجحت في التوصل لاتفاق كامل مع إسماعيل بن ناصر بشأن تجديد العقد.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العقد الجديد بين الطرفين سيمتد حتى جوان 2027”.
وأضاف رومانو: “سيتم توقيع العقود خلال الأيام المقبلة”.

وتابع: “الشرط الجزائي في عقد إسماعيل بن ناصر سيكون بقيمة 50 مليون يورو”.

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