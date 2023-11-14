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رياضة

بن ناصر يتوقّع عودته في هذا التاريخ ويسرد “نكتة” عن والدته

علي بهلولي
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بن ناصر يتوقّع عودته في هذا التاريخ ويسرد “نكتة” عن والدته
الأرشيف

كشف اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن تاريخ عودته إلى الميادين، كما تطرّق إلى أمور أخرى.

ويغيب متوسّط الميدان بن ناصر عن المنافسات منذ ماي الماضي، بِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة، أجبرته على إجراء عملية جراحية.

وقال الدولي الجزائري إن وضعيته الصّحية تحسّنت كثيرا، ولم يعد يشعر بِأيّ ألم على مستوى الرّكبة. مُتوقّعا عودته إلى التدريبات الجماعية في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف لاعب نادي الميلان الإيطالي في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “ذا ناشيونال” الإمارتية، أن الإصابة أثّرت سلبا على نفسيته، لكنه استخلص منها دروسا إيجابية قيّمة، على غرار الابتعاد عن ضغوط الملاعب، وتقييم النّفس بِمعزل عن النشاط الرّياضي، والبقاء على مقربة من العائلة.

على صعيد آخر وفي أحدث ظهور له عبر شريط فيديو بِفرنسا، سرد بن ناصر ما يشبه النّكتة، وقال إن الاحتراف الرّياضي حسّن وضعيته المادّية. وأحيانا في العطل حينما يلتقي بِأمّه يُقدّم لها المال، لكنّها ترفضه، وعندما يُصرّ على أن تستلمه، تُخبّئه بِحُجّة الاحتياط للطوارئ وتقلّبات الزّمن!

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