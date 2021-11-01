بن ناصر يتوهج أمام روما وعطال يكشف سر تألق نيس

يواصل الدول الجزائري اسماعيل بن ناصر تألقه مع ناديه ميلان الإيطالي، بعدما أدى مباراة في المستوى أمام روما، في مواجهة انتهت لصالح “الروسونيري” بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى خلاف المباراة السابقة، أمام نادي تورينو التي دخل فيها بديلا، شارك الدولي الجزائري هذه المرة أساسيا، قبل أن يتم استبداله في المرحلة الثانية.

وعلّق بن ناصر على الفوز المحقق على حساب مضيّفه روما، على صفحته الرسمية على فايسبوك، حيث قال: ” انتصار جميل..هنيئا يا رفاق”.

وفي الدوري الفرنسي، وبعد فوز ناديه نيس على أنجي بهدفين مقابل هدف، تحدث الدولي الجزائري يوسف عطال الذي شارك أساسيا، عن سر العودة القوية لناديه، حيث قال:” لدينا مجموعة متماسكة تؤمن بإمكاناتها وقدرتها على تحقيق نتيجة إيجابية، حتى الدقائق الأخيرة”.

وأضاف عطال: ” للفوز بمباراة صعبة خارج الديار، يجب دائما أن تعمل كمجموعة متماسكة، وتؤمن بإمكانياتك حتى آخر لحظة”.