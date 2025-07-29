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رياضة

بن ناصر يتّخذ هذا القرار الهام

علي بهلولي
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بن ناصر يتّخذ هذا القرار الهام
ح.م

اتّخذ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر قرارا هاما، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وما زال بن ناصر لا يدري أين يولّي وجهته هذه الأيّام، وهو ما دفعه إلى اتّخاذ قرار تغيير مدير أعماله.

وبعدما كان يرتبط مع “المناجير” الإيطالي إينتسو رايولا، صار بن ناصر يتعامل مع شركة “ك دي آس فوتبال مانجمانت”.

ويُريد إسماعيل بن ناصر الخروج من المأزق هذه الصائفة، الأمر المرادف لِإيجاد نادٍ كبير يُمثّل ألوانه.

وسار بن ناصر على خطى مواطنَيه وزميلَيه فارس شعيبي (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، وصانع الألعاب رفيق قيطان (إستوريل البرتغالي)، اللّذَين يتعاملان مع هذه الشركة، مثلما هو الشأن مع اللاعب الدولي الفرنسي نغولو كانتي (الاتحاد السعودي).

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