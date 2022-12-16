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رياضة
دولي إيطالي في أحدث تصريح له

“بن ناصر يجب أن يبقى في الميلان”

علي بهلولي
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“بن ناصر يجب أن يبقى في الميلان”
ح.م
إسماعيل بن ناصر رفقة ساندرو تونالي.

طالب اللاعب الدولي الإيطالي ساندرو تونالي مسؤولي نادي ميلان آسي، بِتجديد عقد زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وتتفاوض إدارة الميلان مع متوسط الميدان بن ناصر منذ قرابة السنة لِتجديد العقد، لكن بِلا طائل.

وقال متوسط الميدان تونالي عن بن ناصر في تصريحات نشرتها صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الجمعة: “بن ناصر لاعب أساسي للميلان، لا يوجد لفظ أفضل من أساسي. يركض في كلّ أرجاء الملعب، ويرفع المستوى الفني. صراحة، لا يُمكن اللّعب بِتهميشه. أتمنّى أن يبقى في الميلان لِأطول فترة مُمكنة، بل يجب أن يبقى”.

وفضلا عن “الروسونيري”، تتجاذب إسماعيل بن ناصر أندية أخرى عملاقة، أبرزها أرسنال وليفربول وتشيلسي من إنجلترا.

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