بن ناصر يختار أحسن لاعب في الفريق لشهر أوت

فرض نفسه كقطعة أساسية في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي

اختير متوسط الميدان الدولي الجزائري لنادي آسي ميلان، اسماعيل بن ناصر، أحسن لاعب في فريقه لشهر أوت حسبما أعلنه النادي الناشط بالبطولة الإيطالية لكرة القدم “كالتشيو”. وكتب النادي “اللومباردي” عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: “هنيئا لمايسترو وسط الميدان: اسماعيل بن ناصر، أحسن لاعب في فريقينا لشهر أوت”. ومنذ انضمامه لصفوف آسي ميلان عام 2019، تمكن بن ناصر (24 سنة) من فرض نفسه كقطعة أساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، كما حقق انطلاقة جد موفقة بمناسبة هذا الموسم الكروي الجديد (2022-2023)، بخوضه أربع مباريات كلاعب أساسي، أبان خلالها عن مرود جيد توجه بهدف ضد أتلانتا بيرغام (1-1)، بمناسبة الجولة الثانية من “الكالتشيو”.

للإشارة أنه سبق اختيار نجم “الخضر” كأحسن لاعب في الشهر ثلاث مرات (أكتوبر، مارس، أبريل) خلال الموسم الماضي. وعقب مرور أربع جولات من البطولة الإيطالية، يحتل نادي آسي ميلان الصف السادس برصيد 6 نقاط من فوزين وتعادلين.