بن ناصر يخطف الأضواء مع ميلان ويحظى بإشادة ساكي

أنصار النادي يضغطون على الإدارة لتجديد عقده

أشاد أسطورة التدريب الإيطالية، أريغو ساكي، بلاعب الوسط الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، بعد أن أنقذ بطل إيطاليا الموسم الماضي من فخ الخسارة أمام نادي أتالانتا، الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وتعادل ميلان مع أتالانتا بنتيجة هدف لمثله (1-1)، ونجح إسماعيل بن ناصر في تعديل النتيجة في الدقيقة 68 من المواجهة بتسديدة من داخل منطقة العمليات، جمعت بين المهارة الفنية والدقة في التسديد، ما جعل المتابعين يشبهون هدف النجم الجزائري بالأهداف المماثلة التي سجلها الدولي الهولندي السابق، أريين روبن، واختير الدولي الجزائري رجل مباراة أتالانتا وميلان من طرف العديد من المواقع الرياضية المختصة في الإحصائيات والأرقام، كما حظي بإشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام الإيطالية التي قالت عنه “إنه أفضل لاعبي ميلان في افتتاح الدوري الإيطالي لحد الآن وأكثرهم جاهزية”.

من جهته، لم يتردد المدرب السابق لنادي ميلان، الأسطورة أريغو ساكي، في الإشادة بإسماعيل بن ناصر، وقال في تصريحات لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” بعد المباراة، ردا على سؤال بخصوص رأيه حول اللاعب الجزائري (24 عاما): “بصرف النظر عن الهدف الرائع الذي سجله، الطريقة التي أعد بها التسديدة ودقتها كانت مثالية”، وأضاف ساكي معددا مهارات نجم خط وسط الروسونيري: “أحببت الطريقة التي أدار بها العمليات في منتصف الملعب”، قبل أن يؤكد: “إنه مستعد دائمًا للضغط على المنافس وقطع الكرات وتضييق الخناق على حامل الكرة”، وزاد: “كما أنه جيّد أيضًا في جعل الكرة تدور بسرعة. سرعة اللمس أمر أساسي في كرة القدم الحديثة”، وليست هذه المرة الأولى التي يشيد فيها مدرب منتخب إيطاليا السابق بمهارات النجم الجزائري، حيث كان وصفه الموسم الماضي بـ”حجر الزاوية” في خط وسط نادي ميلان، وأحد أبرز مهندسي التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد أن غاب عن خزائن النادي منذ حوالي 11 عاما كاملا.

يجدر الذكر أن إدارة نادي ميلان لم تتوصل لحد الآن إلى أي اتفاق مع وكيل أعمال نجم “محاربي الصحراء” من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي صيف عام 2024، بسبب الاختلاف بخصوص الراتب السنوي، حيث اقترح إدارة الروسونيري مبلغ 3.5 مليون يورو سنويا، في حين أن بن ناصر يصّر على الحصول على مبلغ 4.5 مليون يورو، ويضغط أنصار ميلان على إدارة فريقهم من أجل تجديد عقد نجمهم الأول في أقرب وقت ممكن.