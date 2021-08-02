بن ناصر يدعم حكيمي ضد الصهاينة

عبر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، عن دعمه وتضامنه مع لاعب باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي بعد تعرضه لصافرات وصيحات استهجان في “تل أبيب”.

وساند بن ناصر، المغربي حكيمي من خلال “ستوري” عبر حسابه على “إنستغرام”، حيث نشر صورة للاعب إنتر ميلان السابق معلقا برموز تعبر عن مساندته له.

وأقيمت مباراة “السوبر” الفرنسي بين باريس سان جيرمان وليل، الأحد، في عاصمة الكيان الصهيوني، وخسرها نادي العاصمة الفرنسية بهدف دون رد، وأنهى بذلك نادي ليل إحتكار باريس سان جيرمان للقب السوبر لـ8 مواسم متتالية.

ويخضع الدولي الجزائري بن ناصر حاليا لفترة حجر صحي، بعد إصابته بفيروس كورونا، ويتدرب على إنفراد ببيته، قبل الخضوع إلى تحاليل جديدة، وكان بن ناصر قد طمأن بخصوص حالته الصحية، وتمنى التعافي سريعا من أجل العودة إلى الميادين.