بن ناصر يرفض تجديد العقد

رفض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر طلب إدارة ناديه ميلان آسي الإيطالي، الذي فحواه تجديد العقد.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

وجاء قرار الرّفض، بِسبب عدم اقتناع بن ناصر بِمُقترح رفع الأجرة السنوية إلى رقم 3.2 مليون أورو (فضلا عن التمديد حتى صيف 2026). علما أن الدولي الجزائري يقبض حاليا راتبا سنويا تقترب قيمته من رقم 1.8 مليون أورو.

ويُؤمن بن ناصر بِأن قدراته الفنية العالية، وما قدّمه من عروض راقية لِفريق “الروسونيري” صاحب لقب البطولة المحلّية، يستحقّان أجرة سنوية تفوق مبلغ 3.2 مليون أورو. استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة الإيطالية” توتو سبورت”، الجمعة.

وللدولي الجزائري أيضا ما يُبرّر رفضه، ذلك أن عددا ليس بِالقليل من زملائه يقبضون أجورا عالية، فمثلا المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز، يستلم راتبا سنويا تقترب قيمته من رقم 4 ملايين أورو. وهو المبلغ ذاته الذي يقبضه لاعب الخط الخلفي الإنجليزي فيكايو توموري (رُفعت القيمة مُؤخّرا فقط). أمّا المهاجم البرتغالي رافائيل ليو، فاشترط على إدارة نادي الأحمر والأسود، أن تدفع له أجرة سنوية قيمتها 7 ملايين أورو، نظير تجديد العقد الذي تنقضي مدّته في صيف 2024. وفقا للمصدر ذاته.

وكان بن ناصر ورياض محرز في منتصف جويلية الحالي، قد عادا إلى أجواء التحضيرات استعدادا للموسم الجديد.

وخاض الجناح محرز أوّل حصّة تدريبية مع فريقه مانشستر سيتي بطل إنجلترا، الأربعاء. بينما رفع متوسط الميدان بن ناصر، الخميس، ستار التدريبات مع فريقه ميلان آسي صاحب لقب بطولة إيطاليا.

ويُسافر رياض محرز رفقة زملائه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاحقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوضون هناك مقابلتَين ودّيتَين: أمام نادي أمريكا المكسيكي في الـ 21 من جويلية الحالي، وضد بايرن ميونيخ الألماني في اليوم الموالي.

ويلعب إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي أربع مقابلات ودّية، تُجرى الأولى منها أمام المضيف نادي كولونيا الألماني السبت المقبل.