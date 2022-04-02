بن ناصر “يرمم” معنوياته بهذه الجائزة في الدوري الإيطالي

سجل أرقاما مميزة منذ بداية الموسم

اختارت جماهير نادي ميلان الإيطالي الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في النادي اللومباردي خلال شهر مارس الماضي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في الفترة الماضية، حسب المحللين، وهو الاعتراف الذي جاء في الوقت المناسب للنجم الجزائري بعد صدمة الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 مع المنتخب الوطني.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها إسماعيل بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في ميلان، بعد أن كان توج بجائزة شهر أكتوبر الماضي، وكان الدولي البرتغالي، رفاييل لياو، توج مرتين على التوالي بجائزة أفضل لاعب في ميلان شهري جانفي وفيفري، قبل أن يكسر بن ناصر القاعدة بفضل استعادة توّهجه الشهر الماضي، وشارك بن ناصر أربع مباريات خلال الشهر الماضي مع ميلان، أمام انتر في كأس إيطاليا ونابولي وإمبولي وكالياري في الدوري الإيطالي، سجل خلالها هدفا واحدا، وجاء ذلك أمام كالياري (0-1) ومنح نقاط الفوز للنادي اللومباردي، ما عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نابولي.

إلى ذلك، سجل بن ناصر أرقاما مميزة خلال الشهر الماضي، حسب موقع “بلانيت ميلان” المختص في متابعة أخبار النادي الإيطالي، مشيرا إلى أن اللاعب الجزائري كان أكثر لاعب فاز بالصراعات الفردية (28) في الدوري الإيطالي، وأكثر من قام بعدد أكبر من التمريرات (151 تمريرة)، كما كان ثالث لاعب أكثر استرجاعا للكرات، وثاني أفضل مراوغ الشهر الماضي بمعدل 7 مراوغات ناجحة بعد زميله في ميلان، رفاييل لياو، وجاءت هذه الجائزة في وقت يعيش فيه بن ناصر صدمة الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 أمام الكاميرون، وهو الذي ذرف الدموع بعد نهاية تلك المواجهة وكان من الصعب مواساته، كما وجه نجم خط وسط ميلان رسالة مؤثرة للشعب الجزائري بعد هذا الإخفاق الكبير، واعدا إياه بالنهوض من جديد قريبا.