بن ناصر يريد البقاء في أوروبا.. والدوري السعودي بديلا

العروض هي التي ستحدد وجهته القادمة

يتطلع النجم الدولي الجزائري لنادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، للبقاء في أوروبا والاستمرار في المستوى العالي، رغم التقارير التي تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى الدولي السعودي.

واستنادا لعديد التقارير الصحفية المتخصصة، فإن العروض التي ستصل بن ناصر هذه الصائفة هي التي ستحدد وجهته القادمة، إما تغيير الأجواء والانضمام إلى فريق آخر ودوري أوروبي جديد، أو البقاء مع الميلان الذي ما يزال يرتبط به بعقد يمتد إلى غاية جوان 2027، رغم أن إدارة “الروسينيري” وضعت اسم اللاعب الجزائري ضمن قائمة اللاعبين الذين بإمكانهم مغادرة النادي.

في نفس السياق، أشارت صحيفة “لاجازيتا ديل سبورت” الإيطالية، أن الدولي الجزائري يبقى متفتح على جميع الاقتراحات، بما في ذلك التنقل إلى الدوري السعودي، رغم أنه يريد البقاء في أوروبا على الأقل لموسمين إضافيين.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن بن ناصر قريب جدا من الثقافة العربية، ولم يخف أبدًا اهتمامه بالانتقال للدوري السعودي في المستقبل، إلا أنه ما زال قادرا على التألق في أوروبا مع فريق كبير.

من جهة أخرى، فإن الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الميلان، والمقدر بـ50 مليون يورو، قد يعيق بقاءه في أوروبا باستثناء الدوري الأنجليزي، ما قد يضاعف من إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

في ذات الصدد، يوجد بن ناصر على رادار عديد الأندية السعودية، التي تتمنى تدعيم صفوفها بلاعب من طرازه.

ويرتبط بن ناصر بعقد مع الميلان حتى عام 2027، كما تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في “بورصة” اللاعبين.

ويملك نجم “الخضر” في سجله 168 مباراة مع الميلان ضمن مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وأهدى 11 تمريرة حاسمة.

يذكر، أن بن ناصر وفي آخر مباراتين له مع الميلان، شارك أساسيا وقائدا للفريق، تمكن خلالهما من تسجيل هدفين أحدهما عن طريق ضربة جزاء.