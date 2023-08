بن ناصر يستعرض القميص الثالث لميلان

استعرض الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رفقة عدد من زملائه في ميلان القميص الثالث للنادي، الخاص بالموسم 2023 -2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ميلان الإيطالي، صورة لبن ناصر رفقة زميله تيو هيرنانديز بالقميص الجديد.

Nessuno come Milan 💜💚

The #ACMilan x PUMA Football Third Kit, available now #MilanXMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) August 17, 2023