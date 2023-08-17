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رياضة

بن ناصر يستعرض القميص الثالث لميلان

عمر سلامي
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بن ناصر يستعرض القميص الثالث لميلان
ح.م
إسماعيل بن ناصر وتيو هيرنانديز

استعرض الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رفقة عدد من زملائه في ميلان القميص الثالث للنادي، الخاص بالموسم 2023 -2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ميلان الإيطالي، صورة لبن ناصر رفقة زميله تيو هيرنانديز بالقميص الجديد.

ويواصل الدولي الجزائري بن ناصر إعادة التأهيل في مستشفى “سبيتار”، ويسابق الزمن من أجل العودة في أسرع وقت إلى الميادين.

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