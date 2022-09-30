بن ناصر يستلم مفاتيح سيارة ألمانية فارهة

إسماعيل بن ناصر (من الجهة اليمنى في الأمام، الثالث من اليسار).

استلم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الجمعة، مفاتيح سيارة فارهة صنعتها الشركة الألمانية “بي إم دبليو”.

وعلى غرار بن ناصر، استلم 24 زميلا له في نادي ميلان آسي الإيطالي مفاتيح السيارة المُشار إليها أعلاه. كما ذكرته إدارة نادي “الروسونيري”، الجمعة.

ومعلوم أن فريق الميلان حاز لقب بطولة إيطاليا للموسم الماضي، كما يربط إدارته عقد رعاية مع شركة “بي إم دبليو”.

ووفقا لِتقارير صحفية إيطالية صادرة، الجمعة، فإن القيمة المالية للسيارات الـ 25 التي سلّمتها شركة “بي إم دبليو” للاعبي فريق ميلان آسي، تُقدّر بِمبلغ مليونَي أورو.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن لاعبي الميلان سيستعملون هذه السيارات لِمدّة سنة كاملة، وبعد ذلك يُمكنهم دفع مبلغ شرائها، أو تُعيدها الشركة الألمانية إلى مرائبها.

وسيستعمل بن ناصر وزملاؤه هذه السيارات في تنقّلاتهم من البيت إلى مركز التدريب، أو مقابلات البطولة الإيطالية خارج القواعد.