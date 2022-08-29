بن ناصر يسجل أرقاما مميزة في بداية الدوري الإيطالي

صنفته وسائل الإعلام كأفضل لاعب لحد الآن

يواصل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان تقديم مستويات جيّدة في الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم الجاري، بتسجيله لرقمين مميزين لحد الآن تفوق بهما على جميع نجوم الروسونيري وتمركز في المراتب الأولى مع باقي النجوم المتألقين في الدوري الإيطالي.

وكان بن ناصر شارك أساسيًّا في مباراة ناديه ميلان ضد بولونيا، والتي انتهت بفوز ميلان 2-0، ضمن الجولة الثالثة من عمر الموسم الجديد (2022-23) لبطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ولعب بن ناصر 60 دقيقة في المباراة، قبل أن يستبدله المدرب وقد حصل على تقييم 7.83/ 10 نظير مردوده في المواجهة، وفقاً لشبكة “هو سكورد” العالمية، وأشار الحساب الرسمي لـ”داتا ميلان” على “تويتر” والمختص في الإحصائيات والأرقام الخاصة بنادي ميلان الإيطالي، إن الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، هو أكثر لاعب صنع الفرص في الروسونيري منذ بداية الموسم بمعدل 9 فرص كاملة، ما يبرز أدواره الفنية المهمة مع بطل إيطاليا، رغم أن منصبه الأصلي هو لاعب خط وسط مدافع.

من جهته أكدت إحصائية أخرى تفوق بن ناصر في ميلان، وهي قيامه بـ7 مراوغات ناجحة في ثلاث مباريات لحد الآن بالدوري الإيطالي، أي أحسن مراوغ في نادي ميلان، وثالث أحسن مراوغ في الدوري الإيطالي لحد الساعة، علما أن نجم “الخضر” دائما ما يحتل مراكز متقدمة في هذه الإحصائية بالدوري الإيطالي، وتألق اللاعب الجزائري (24 عاما) منذ بداية الموسم الجاري، ما جعله محل إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الإيطالية وحتى مدربه ستيفانو بيولي، وتحصل بن ناصر على تقييم جيّد جدّا من قبل المواقع المختصة في الإحصائيات خلال مواجهات ميلان الثلاث بالكالتشيو لحد الآن، أودينيزي وأتالانتا (رجل المباراة) وبولونيا.

ورغم التوّهج الكبير لبن ناصر إلاّ أنه حافظ على تواضعه عندما رد على سؤال لمراسل شبكة “سكاي سبورت” في نسختها الإيطالية قبل مباراة بولونيا، بخصوص سّر تألقه، وصرح: “يجب أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب. أنا أعمل كثيرًا من أجل ذلك”، وزاد: “شخصياً أحاول تقديم أفضل أداء ممكن كل أسبوع وفي كل مباراة. أعتقد أنني يجب أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب”، وهو ما يبرز، حسب محللين، التواضع الكبير لنجم ميلان وإصراره على النجاح، رغم شعبيته الجارفة وسط جماهير النادي اللومباردي واهتمام العديد من الأندية الكبيرة بخدماته، في صورة قطبي مدينة مانشستر ونادي ليفربول.

يجدر الذكر، أن بن ناصر لم يتوصل لحد الآن لأي اتفاق بخصوص تجديد عقده مع نادي ميلان وتمديده من عام 2024 إلى صيف عام 2026، بسبب خلافات جوهرية بخصوص شروط العقد وفي مقدمتها قيمة الراتب السنوي.