بن ناصر يشترط راتبا سنويا بـ4.5 ملايين أورو لتمديد عقده مع الميلان

يعتبر السقف الأعلى للرواتب حاليا لدى الروسونيري

لا تزال المفاوضات متواصلة ما بين الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، وإدارة نادي أي سي ميلان الإيطالي، حول تمديد عقده لفترة إضافية، علما أن عقده الحالي يمتد لغاية جوان 2024.

وبحسب آخر المستجدات المتعلقة بملف مفاوضات إسماعيل بن ناصر مع الميلان، فإن متوسط ميدان الخضر اشترط على بطل إيطاليا راتبا سنويا كبيرا يصل إلى الـ 4.5 ملايين أورو، للموافقة على عرض الميلان الجديد بالتمديد لغاية 2027، مثلما ما فعل النادي مع عدد من زملائه في الفريق، وكان آخرهم الدولي الإيطالي ساندرو تونالي، الذي أمضى على عقده الجديد الذي يمتد لغاية نهاية موسم 2027 بأجرة سنوية تصل إلى 2.5 مليون أورو.

وأوضحت صحيفة “لاغازيت ديلو سبور” الإيطالية، أن وكيل أعمال إسماعيل بن ناصر طلب الحصول على 3.5 ملايين أورو كراتب سنوي ثابت للاعب، بالإضافة إلى 1 مليون أورو يتحصل عليها بن ناصر في شكل مكافآت، حيث تمثل هذه القيمة سقف سلم الرواتب بنادي أي سي ميلان.

ويوجد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، في موقع قوة من مفاوضات تجديد العقد مع الميلان، لا سيما أنه يؤدي مستويات ممتازة مع الروسونيري، وهو يعتبر من الركائز المهمة للمدرب بيولي التي يصعب الاستغناء عنها خاصة في المباريات الكبيرة الحاسمة. كما لعب لاعب الخضر دور مهما في تتويج فريقه بلقب البطولة الإيطالية الموسم الماضي.

وستكون إدارة الميلان ما بين خيارين قبل وصول فترة التحويلات الشتوية في شهر جانفي القادم، وهما القبول بشروط إسماعيل بن ناصر والاحتفاظ به لفترة طويلة، أو السماح له بالرحيل إلى وجهة جديدة، خاصة وأن اللاعب لديه الكثير من العروض القادمة من كبريات الأندية الأوروبية، وطبعا سيكلف ذلك فريقه الجديد دفع ما قيمته 50 مليون أورو وهو ثمن ورقة تسريحه من الميلان، مثلما ينص عليه عقده.