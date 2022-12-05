بن ناصر يشعل الميركاتو في “البريميرليغ” واليونايتد آخر المهتمين

يقضي أيامه الأخيرة مع نادي ميلان الإيطالي

أشعل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي سوق التحويلات الشتوية في الدوري الانجليزي الممتاز بعد أن بات محل أطماع الأندية الكبيرة هناك، على غرار أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي وحتى مانشستر يونايتد الذي أصبح آخر المهتمين بنجم “الخضر”، ما يؤكد أن الأخير يقضي أيامه الأخيرة في نادي ميلان قبل مغادرته بداية العام الجاري.

وقالت وسائل إعلام انجليزية وإيطالية إن مانشستر يونايتد يسعى لضم بن ناصر تنفيذا لخطته المقبلة لتعزيز صفوفه بأسماء جديدة تواكب التطور الذي تشهده تشكيلة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، الذي استطاع إعادة الفريق إلى الواجهة والتألق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ووفقاً لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي فإن بن ناصر يعد أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في مانشستر يونايتد، بالنظر للمستوى الكبير الذي يواصل اللاعب تقديمه مع نادي ميلان وجعله أحد أفضل لاعبي الفريق، مشيرا إلى أن مسؤولي “الشياطين الحمر” ربطوا اتصالاتهم الأولية بوكيل أعمال نجم “الخضر”، وهو إينزو رايولا، الذي استلم مؤخراً زمام تسيير ملف اللاعب، بعد أن فسخ الأخير عقده مع الوكيل الفرنسي موسى سيسوكو.

وكان بن ناصر (25 عاما) رفض كل مقترحات تجديد عقده مع الروسونيري بسبب اختلافات جوهرية بخصوص الراتب السنوي في البداية، قبل أن يغير النجم الجزائري رأيه لرغبته في العودة إلى “البريميرليغ”، وينتهي عقد نجم نادي أمبولي الإيطالي صيف عام 2024، وأثبت نجم نادي أرسنال السابق توجهه من خلال تغيير وكيل أعماله من أجل الحصول على عقد جديد يوازي قيمته الفنية الحالية، وقرر الانضمام إلى “إمبراطورية” وكيل الأعمال الشهير، الراحل مينو رايولا، والتخلي عن وكيل أعماله الفرنسي، موسى سيسوكو، على أمل الحصول على عقد جديد يصل إلى طموحاته الرياضية والمادية عقب تألقه اللافت مع ميلان الإيطالي.

ويرى متابعون بأن إدارة ميلان اقتنعت بفكرة رحيل إسماعيل بن ناصر عن الفريق واستحالة تجديد عقده، خاصة بعد أن تعاقد مع وكيل أعمال جديد، أنزو رايولا، الذي يتمتع بسمعة ابن عمه الراحل مينو رايولا، المعروف بتصيّد الصفقات الناجحة للاعبين الذين يدير أعمالهم، كما أن العديد من المحللين يؤكدون أن لاعب خط الوسط الجزائري مطالب باللعب في مستوى أعلى من اجل التنافس على الألقاب وتطوير مستواه أكثر، مشيرين إلى أنه لن يجد أحسن من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الذي أشعل الصراع بين كبار أنديته من أجل الفوز بصفقته.

يجدر الذكر، أن بن ناصر انضم إلى ميلان صيف عام 2019 قادما من نادي إمبولي مقابل 16 مليون يورو، وخاض معه منذ ذلك التاريخ 126 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، كما توج معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.