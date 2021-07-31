بن ناصر يصاب بـ”كورونا” ويطمئن بخصوص حالته الصحية

أعلن نادي ميلان الإيطالي السبت، عن إصابة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بفيروس “كورونا.”

وأكد النادي الإيطالي على موقعه،عبر شبكة الأترنيت، أن الدولي الجزائري لم يتم استدعائه لخوض المباراة الودية أمام نيس،بعدما جاءت نتائج التحاليل التي قام بها إيجابية.

وقال موقع “الميلان”، أن الاختبار قام به بن ناصر هذا الأسبوع في المنزل، وثبتت إيجابية النتائج، وأضاف أن اللاعب بحالة جيدة ويتدرب على إنفراد.

وطمأن الدولي الجزائري، بخصوص حالته الصحية، في منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث شكر الجميع على الرسائل التي وصلته، متمنيا العودة إلى الميادين في أقرب وقت.

من جهتها طمأنت إدارة نادي ميلان، بأن متوسط الميدان بن ناصر، لم يتصل ببقية أعضاء الفريق منذ السبت الماضي بمناسبة اللقاء الودي أمام مودينا، وأكدت في نفس الوقت أن نتائج كل لاعبي النادي الإيطالي جاءت سلبية، قبل السفر إلى نيس.

ويواجه رفقاء الغائب بن ناصر، نادي نيس الفرنسي، الذي ينشط في صفوفه الدوليان الجزائريان يوسف عطال وهشام بوداوي، سهرة السبت، في مباراة ودية، بمدينة نيس الفرنسية.