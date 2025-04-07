بن ناصر يصل للمساهمة التهديفية رقم 20 في مسيرته بالدوريات الكبرى

وصل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر للمساهمة رقم 20 خلال مسيرته بالدوريات الخمس الكبرى.

وقدم بن ناصر تمريرة حاسمة وساهم في فوز ناديه مارسيليا على تولوز بثلاثة أهداف لهدفين، في إطار الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وحسب منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن بن ناصر وخلال مشواره في الأندية التي لعب لها من الدوريات الخمس الكبرى، لعب 181 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 13.

واستعاد نادي مارسيليا وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، عقب الفوز على تولوز، وهي المباراة التي غاب عنها أمين غويري بسبب الإصابة.