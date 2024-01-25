بن ناصر يعتذر إلى الجزائريين

قدّم اللاعب الدولي إسماعيل بن ناصر مساء الخميس اعتذاره إلى الجمهور الجزائري، بعد الخروج المُبكّر للمنتخب الوطني من البطولة الإفريقية.

وخاض متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر المباراة الأولى لـ “الخضر” أساسيا أمام أنغولا، بينما غاب عن مواجهتَي بوركينا فاسو وموريتانيا بِداعي الإصابة في العضلات المُقرّبة.

وقال بن ناصر: “إلى الشعب الجزائري.. أنا آسف بِشدّة. ليس لديّ كلمات قويّة بِما يكفي لِوصف خيبة أملي بعد هذا الإخفاق”.

وأضاف لاعب نادي ميلان آسي الإيطالي في تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن ارتداء قميص المنتخب الوطني هو أكثر من مجرّد مسؤولية. إنّه يحمل الحبّ والفخر الذي تشعر به تجاه بلدنا الجميل. ولِسوء الحظّ، لم نكن في مستوى التحدّي”.

واختتم إسماعيل بن ناصر قائلا: “لقد سقطنا ولكنّنا لم نهزم. وبِعون الله سننهض من جديد لِتُشرق بلادنا، ونمنحكم كل السّعادة التي تستحقونها”.

وعلى غرار بن ناصر، قدّم زملاء له في تاريخ سابق اعتذاراتهم إلى الجمهور الجزائري، بينهم رياض محرز وعيسى ماندي وآدم الوناس ونبيل بن طالب وأنطوني ماندريا.