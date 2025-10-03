بن ناصر يعلّق بعد الإعلان عن قائمة “الخضر”

عبّر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن حبه الكبير وتعلقه بالمنتخب الجزائري.

ويغيب بن ناصر عن قائمة “الخضر” التي أعلن عنها الناخب الوطني بيتكوفيتش، الخميس، تحسبا لمبارتي الصومال وأوغندا لحساب آخر جولتين من تصفيات مونديال 2026.

وكتب بن ناصر عبر منصة “إكس”: “خلف المنتخب مهما حدث”.

وتعد هذه العبارة بمثابة رسالة تحفيز من بن ناصر لزملائه، وفي نفس الوقت رسالة للجماهير من أجل مساندة “الخضر”.

وأرفق العبارة بصورة للمنتخب الوطني قبل انطلاق مباراة السويد الودية، والتي جرت في شهر جوان الفارط، وانتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشارك بن ناصر في تلك المباراة أساسيا وسجل الهدف الأول لـ”الخضر” في د64، بتسديدة صاروخية.

ويستعيد بن ناصر مستواه تدريجيا مع ناديه الجديد دينامو زغرب الكرواتي، بعدما مرّ بفترة صعبة بسبب الإصابات ونقص المنافسة.