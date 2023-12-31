بن ناصر يعلّق بعد الفوز المحقق أمام ساسولو

يستعيد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر مستواه تدريجيا، حيث قدم مردودا في المستوى، خلال المباراة التي فاز بها ناديه ميلان أمام ساسولو، بهدف دون رد.

وساهم بن ناصر الذي شارك أساسيا، في فوز فريفه، بعدما قدم تمريرة الهدف الذي سجله زميله كريستيان بوليسيتش في د59 .

وفي تغريدة له بعد المباراة عبّر بن ناصر عن سعادته بالفوز المحقق، وقال عبر صفحته الرسمية: ” أمسية كما نحبها في سان سيرو”.

وشارك بن ناصر منذ عودته إلى الميادين، في 6 لقاءات، حيث لعب أساسيا في مبارتين، وقدم مردودا في المستوى، وهو ما يريح من دون شك الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل أسبوعين على بداية مشوار “الخضر” في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار.