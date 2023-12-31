-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن ناصر يعلّق بعد الفوز المحقق أمام ساسولو

عمر سلامي
  • 211
  • 0
بن ناصر يعلّق بعد الفوز المحقق أمام ساسولو
ح.م
اسماعيل بن ناصر

يستعيد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر مستواه تدريجيا، حيث قدم مردودا في المستوى، خلال المباراة التي فاز بها ناديه ميلان أمام ساسولو، بهدف دون رد.

وساهم بن ناصر الذي شارك أساسيا، في فوز فريفه، بعدما قدم تمريرة الهدف الذي سجله زميله كريستيان بوليسيتش في د59 .

وفي تغريدة له بعد المباراة عبّر بن ناصر عن سعادته بالفوز المحقق، وقال عبر صفحته الرسمية: ” أمسية كما نحبها في سان سيرو”.

وشارك بن ناصر منذ عودته إلى الميادين، في 6 لقاءات، حيث لعب أساسيا في مبارتين، وقدم مردودا في المستوى، وهو ما يريح من دون شك الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل أسبوعين على بداية مشوار “الخضر” في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار.

مقالات ذات صلة
بوداوي مطلوب في “البريمرليغ”

بوداوي مطلوب في “البريمرليغ”

فارس شعيبي: نحن الجزائر.. ونريد اللقب

فارس شعيبي: نحن الجزائر.. ونريد اللقب

عمورة يتفوق على مبابي وبيلينغهام!

عمورة يتفوق على مبابي وبيلينغهام!

مرسيليا ينافس ليون على سعيد بن رحمة

مرسيليا ينافس ليون على سعيد بن رحمة

مؤامرات لقجع وتألق سوسطارة ومحاكمة عطال أبرز أحداث 2023

مؤامرات لقجع وتألق سوسطارة ومحاكمة عطال أبرز أحداث 2023

استدعاء 24 لاعبا بورنديا لِمُواجهة الجزائر

استدعاء 24 لاعبا بورنديا لِمُواجهة الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد