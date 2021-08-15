بن ناصر يعود للمنافسة ..وبلعمري وبلايلي في مهمة التدارك

سجل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عودته إلى أجواء المنافسة، بمناسبة اللقاء الودي الذي جمع ناديه ميلان بنادي باناتينايكوس اليوناني.

ولعب بن ناصر بديلا، حيث دخل في د61 من المباراة التي أنهاها النادي الإيطالي لصالحه، بهدفين مقابل هدف واحد.

وغاب بن ناصر عن ثلاث مباريات ودية لفريفه، أمام كل من نيس الفرنسي، و فالنسيا وريال مدريد الإسباني، بسبب دخوله في حجر صحي، واكتفائه بالتدرب في بيته، عقب إصابته بفيروس “كورونا”.

وفي إطار الحديث عن المباريات الودية، يخوض اليوم نادي قطر القطري، ثاني مباراة ودية له في التربص الجاري في صربيا.

وسيكون النادي القطري الذي ينشط في صفوفه يوسف بلايلي وجمال بلعمري، في مهمة التدارك أمسية الأحد أمام منتخب عمان، في ثاني لقاء ودي، مبرمج في التربص.

وانهزم رفقاء بلايلي في الودية الأولى التي جمعتهم بنادي القادسية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسيختتم نادي قطر تربص صربيا، بخوض آخر مباراة ودية أمام أف سي فوزدوفاك الصربي الأربعاء المقبل.