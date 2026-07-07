بن ناصر يغيّر وكيل أعماله ويسرّع إجراءات الرحيل النهائي عن ميلان

من أجل بعث مشواره من جديد

يقترب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من طي صفحته نهائيًا مع نادي إيه سي ميلان الإيطالي، بعد أن استقر على خوض تجربة احترافية جديدة تنهي ارتباطه بقلعة “سان سيرو” قبل نهاية عقده الممتد حتى جوان 2027.

وفي تحرك رسمي حاسم لتسريع عملية خروجه، أعلن الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نجم خط وسط “محاربي الصحراء” قد وقع رسميًا مع وكالة (LIAN Sports Group) الشهيرة لتتولى إدارة أعماله وتوجيه خطوته المقبلة في سوق الانتقالات.

وتأتي هذه الخطوة بعد موسم متذبذب عاشه اللاعب المعار؛ حيث أمضى النصف الأول من موسم (2024-2025) مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، قبل أن يقضي الموسم الماضي معارًا في صفوف دينامو زغرب الكرواتي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المهمة الأولى للوكالة الجديدة ستكون الجلوس مع إدارة “الروسونيري” للتوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي، تمهيدًا لدراسة العروض الجدية المتاحة، وتأمين وجهة طموحة تلبي تطلعات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في استعادة توهجه الكروي.