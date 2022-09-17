بن ناصر يفكر في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

إدارة نادي ميلان قلقة بخصوص مسألة تجديد عقده

وصلت المفاوضات بين الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي مع إدارة الروسونيري بخصوص تجديد العقد إلى طريق مسدود، خاصة بعد التصريحات التي أطلقها المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، باولو مالديني، حول هذه المسألة، عندما أشار إلى أن قرار التجديد النهائي بيد نجم المنتخب الوطني.

ولو تتوصل إدارة ميلان لحد الآن إلى أي اتفاق مع إسماعيل بن ناصر ووكيل أعماله بخصوص تجديد عقده وتمديده من صيف عام 2024 إلى صيف عام 2026، بسبب خلافات قوية بين الطرفين حول الراتب السنوي الذي يريده بن ناصر (نحو 4.5 مليون يورو)، في وقت اقترحت فيه إدارة نادي ميلان 3 ملايين يورو، وقال باولو مالديني في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية مؤخرا، ردا على سؤال بمسألة تجديد عقود بعض اللاعبين، وفي مقدمتهم الجزائري بن ناصر: “بالنسبة لمفاوضات التجديد، إرادة النادي موجودة”، في إشارة إلى رغبة ميلان القوية في الاحتفاظ بنجمها الجزائري، وتابع: “لقد بدأنا بالفعل مفاوضات التجديد مع لياو وبن ناصر”، قبل أن يثير بعض الغموض عندما ترك الانطباع بأن مسألة تجديد بقاء بن ناصر من عدمه تعود له شخصيا، وصرح: “أعتقد أن إرادة اللاعبين مهمة جدا في المفاوضات، لأن إرادة النادي موجودة”، ما يعني، حسب متابعين، بأن مالديني يضع الآن الكرة في مرمى الدولي الجزائري، الذي اتهمته وسائل إعلام إيطالية مؤخرا بعدم التعاون مع إدارة ميلان بخصوص مفاوضات تجديد عقده.

من جهة أخرى، كانت وسائل الإعلام الإيطالية في وقت سابق إلى وجود توجّه لبن ناصر نحو الانتقال إلى الدوري الانجليزي الممتاز، وهو ما يبرر، حسبهم، تماطله في حسم مسألة تجديد عقده مع النادي اللومباردي رغم محاولة التقارب التي كشفت عنها إدارة ميلان، واتهمت إيطاليون بن ناصر بعدم التعاون مع إدارة ميلان، ووصلت عديد العروض الانجليزية للنجم الجزائري، منها من قطبي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي، فضلا عن ليفربول وأرسنال فريقه السابق، ويرى الكثير من المتابعين بأنه على بن ناصر الرحيل عن ميلان حاليا واللعب مع ناد أكبر وأكثر طموحا على الساحة الأوروبية، مشيرين إلى أن مستوياته العالية تسمح له بذلك، بدليل اختياره في عدة مرات أفضل لاعب في النادي الإيطالي حسب تصويت الجماهير، فضلا عن جوائزه المتوالية كرجل للمباراة حسب عديد المواقع المختصة في الإحصائيات.