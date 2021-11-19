بن ناصر يقترب من تجديد عقده مع ميلان بهذه الشروط

توقعات بحسم الجدل بخصوص مستقبله قبل "كان 2022"

يتواصل الجدل الدائر في إيطاليا بخصوص مستقبل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع نادي ميلان الإيطالي ومسألة تجديد عقده مع الفريق، بعد أن باشر المدير الرياضي للنادي اللومباردي، باولو مالديني، مفاوضاته مع وكلاء النجم الجزائري منذ فترة، من أجل تمديد عقد لاعب “الخضر” لعامين إضافيين.

ويرتبط بن ناصر بعقد مع نادي ميلان إلى غاية شهر جوان 2024، بعد أن ضمه صيف عام 2019 قادما من نادي إمبولي الإيطالي مقابل 16 مليون يورو، وتنوي إدارة ميلان الاحتفاظ ببن ناصر أحد أبرز نجوم الفريق وتمديد عقده لعامين إضافيين، لتحصينه من أطماع الأندية الكثيرة الراغبة في الحصول على خدماته، لاسيما أن الشرط الجزائي في عقده لا يتجاوز الـ50 مليون يورو، في حين أن راتبه السنوي الحالي لا يتجاوز 1.5 مليون يورو.

وقالت، أول أمس، صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إن إدارة ميلان وصلت مرحلة متقدمة في مفاوضات تجديد عقد، إسماعيل بن ناصر، وزميله الآخرين، الفرنسي ثيو هرنانديز، والبرتغالي رفاييل لياو، مشيرة في تقرير لها بهذا الخصوص، إن النادي اللومباردي مستعد لمضاعفة الراتب السنوي للاعب الجزائري ثلاث مرات، حيث يتقاضى حاليا راتبا سنويا يقدر بـ1.5 مليون يورو، وفي حال توصله لاتفاق مع مسؤولي ناديه فإنه سيحصل على راتب جديد يصل حدود 4.5 مليون يورو، في وقت لم يتم التوصل فيه لحد الآن إلى أي اتفاق بخصوص مسألة إلغاء الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب الجزائري أو الرفع من قيمته، على اعتبار أن مالديني يرى بأن مبلغ 50 مليون يورو مبلغ بسيط جدّا ولن يكون عائقا أمام العديد من الأندية الأوروبية المعروفة في خطف بن ناصر، الذي يستحق حسب إدارة ميلان مبلغا أكبر إن تقرر بيعه.

من جهته، قال موقع “ميلان نيوز” في تقرير له عن مفاوضات مع إدارة ميلان مع وكلاء اللاعب الجزائري وثيو هرنانديز ورفايال لياو، إن أحد هؤلاء اللاعبين سيمضي على عقده الجديد شهر ديسمبر المقبل، خاصة أن مسؤولي النادي اللومباردي يسعون لحسم ملفات التجديد في وقت مبكر تفاديا لسيناريو مغادرة أبرز لاعبيه بشكل مجاني، كما حدث مع الثنائي الحارس الدولي الإيطالي، جيان لويجي دوناروما، والدولي التركي، هاكان تشالهان أوغلو، ويبدو بن ناصر حسب كل المصادر المعني بهذه المهلة، على اعتبار أنه يريد غلق هذه الملف رفقة مالديني قبل مشاركته في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون بداية العام المقبل.