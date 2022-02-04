بن ناصر يقترب من تمديد عقده مع ميلان بضعف راتبه الحالي 

لموسمين إضافيين

اقترب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من تمديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي لسنتين اضافيتين، مع مضاعفة راتبه السنوي، بعد تألقه مع النادي وتشكيله لثنائي مميز في وسط الميدان، سواء مع الافواري فرانك كيسي أو الإيطالي ساندرو تونالي.

وينتهي عقد بن ناصر (24 سنة) القادم إلى ميلان في 2019، في جوان 2024، غير أن إدارة الميلان دخلت منذ قرابة عام كامل في مفاوضات مع وكيل أعمال الدولي الجزائري لتمديد عقده إلى غاية 2026، في إطار سياسة النادي لحماية النجوم الشباب في النادي والسير قدما بالفريق نحو العودة إلى الواجهة الأوربية.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير “نيكولو سكيرا”، في تغريدة له عبر “التويتر” أن المفاوضات بين الميلان ووكيل الدولي الجزائر على مشارف الانتهاء، قبل الإعلان الرسمي عن التمديد، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على تمديد موسمين مصحوبين بزيادة الراتب إلى 3.2 مليون يورو سنويا، مقابل راتب حالي يقدر بـ 1.5 مليون يورو (باستثناء العلاوات) سنويا.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل تجديد العقد بالنسبة إلى بن ناصر، إزالة بند الشرط الجزائي المحدد في وقت توقيعه بمبلغ 50 مليون يورو.

وكان هذا البند قد شكل خطرا على نادي ميلان من فقدان بن ناصر، ودفع عديد الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الاهتمام باللاعب الجزائري الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وشارك بن ناصر حتى الآن مع “الروسونيري” في 90 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 7.