بن ناصر يقترب من مرافقة محرز

أنعش فريق ميلان آسي الإيطالي سهرة الثلاثاء فرص بلوغ الدور ثمن النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز الميلان بِرباعية نظيفة خارج القواعد على نادي دينامو زغرب الكرواتي، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وشارك متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن أساسيا في هذه المباراة، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 70، وحينها كان فريقه “الروسونيري” مُتقدّما في النتيجة بِأربعة أهداف لِصفر.

وعن الفوج الخامس ذاته، تغلّب فريق تشيلسي الإنجليزي بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي سالزبوغ النمساوي.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- تشيلسي 10ن

2- ميلان آسي 7ن

3- سالزبورغ 6ن

4- دينامو زغرب 4ن

وفي الجولة السادسة والأخيرة سهرة الثاني من نوفمبر المقبل، يلعب بن ناصر وفريقه الميلان مع الضيف نادي سالزبورغ النمساوي. ويتبارى فريق تشيلسي الإنجليزي بِميدانه مع نادي دينامو زغرب الكرواتي.

وهكذا تأهلّ فريق تشيلسي لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، بينما يبقى ميلان آسي الفريق الأقرب إلى خطف البطاقة الثانية. عِلما أن ثالث الترتيب يتحوّل إلى منافسة الدوري الأوروبي، ويُودّع صاحب المركز الأخير السّباق.

وبات إسماعيل بن ناصر على وشك مرافقة مواطنه الجناح رياض محرز إلى الدور ثمن نهائي، بعد تأهّلِ قائد “الخضر” قبل هذه الجولة مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

في انتظار الردّ

شهدت المفاوضات بين إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي ولاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الأربعاء، فصلا جديدا.

ومعلوم أن المفاوضات بين الطرفَين تجاوزت فترة السنة من الزمن.

وعرضت إدارة نادي الميلان مُقترحا جديدا، يقضي بِرفع راتب متوسط الميدان بن ناصر إلى 4 ملايين أورو سنويا. بعدما قدّمت مبلغ 3 ملايين أورو سنويا في فصل سابق من المفاوضات، ورفضه الدولي الجزائري.

ويرتفع المبلغ الجديد إلى أكثر من 4 ملايين أورو، بِضخّ قيمة مالية أخرى تتمثّل في المنح. يقول موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي في تقرير له نشره، الأربعاء. الذي لم يذكر رد فعل إسماعيل بن ناصر، واكتفى بِالإشارة إلى دمج مسؤولي الميلان في المقترح أمر التمديد حتى صيف 2026.

عرض فوق الطاولة

يلعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مواجهتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري ونيجيريا، والغموض ما زال يلفّ مصيره مع ناديه ميلان آسي الإيطالي.

وتحدّث الإعلام الإيطالي عن جديد متوسط الميدان الجزائري في أحدث تقارير له، على غرار القناة التلفزيونية “سبورت ميديا سات”، التي قالت إن بن ناصر رفض المُقترح الذي تقدّمت به إدارة الميلان، والقاضي بِتمديد العقد من صيف 2024 إلى الـ 30 من جوان 2026، ورفع راتبه السنوي من 1.7 مليون أورو إلى 3 ملايين أورو.

وأضافت أن الدولي الجزائري مُصرّ على استلام أجرة لا تقلّ عن 4 ملايين أورو سنويا، نظير تجديد العقد.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تُراقب الوضع عن قُرب، ومُستعدّة لِتلبية مطالب إسماعيل بن ناصر، وتنتظر إشارة من الدولي الجزائري، لِترتيب إجراءات إبرام الصفقة. مع التذكير بِأن بند تسديد مبلغ 50 مليون أورو في حال تغيير الوجهة قبل انقضاء مدّة العقد، لم يعد مُدوَّنا في العقد الذي يربط بن ناصر بِإدارة “الروسونيري”.

شروط لِتجديد العقد

ما زال اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر يرفض تجديد العقد، مع ناديه ميلان آسي بطل إيطاليا.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع الميلان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 1.8 مليون أورو.

ورفض بن ناصر مُؤخّرا عرضا قدّمه المدير الرياضي لِفريق “الروسونيري” باولو مالديني، فحواه: تمديد العقد إلى غاية صيف 2026، ورفع الراتب إلى رقم 3 ملايين أورو.

ووفقا لِأحدث التقارير الصحفية الإيطالية، فإن بن ناصر يُطالب بِأجرة تُناسب مستواه الفني العالي، مضمونها مبلغ لا يقلّ عن 4 ملايين أورو سنويا.

ولم تغلق إدارة الميلان باب المفاوضات، على أمل التوصّل إلى اتّفاق نهائي بينها وبين بن ناصر قبل نهاية السنة الحالية. وفقا للمصادر ذاتها.

وساهم إسماعيل بن ناصر بِقسط وافر في إحراز فريق ميلان آسي لقب البطولة الإيطالية 2021-2002. كما نال مُؤخّرا جائزة أحسن لاعب في الفريق لِشهر أوت المنصرم، وعيّنه الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم رجل مباراة رابطة الأبطال بين الميلان والضيف دينامو زغرب الكرواتي، الأربعاء الماضي.