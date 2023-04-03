بن ناصر يقود الميلان إلى الانتفاضة ضد الرائد نابولي قبل موعد رابطة الأبطال

أرسنال ما زال يرغب في ضمه الصائفة القادمة

لم يتخلف النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر عن الانتفاضة التي قام بها فريقه ميلان، على ملعب الأسطورة الأرجنتيني “دييغو أرماندو مارادونا”، عندما أطاح بالرائد نابولي برباعية نظيفة (0-4)، سهرة أول أمس الأحد، لحساب الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ومثلما جرت عليه العادة، كان متوسط ميدان الخضر، اسماعيل بن ناصر، الذي دخل أساسيا واستبدل في الدقيقة الـ82، أحد أبرز لاعبي الميلان، وقدّم مباراة كبيرة وكان رائعا كالعادة، في الدفاع، الوسط وفي الهجوم، كما منح كرتين مفتاحيتين، منها تمريرة الهدف الثاني الذي سجله براهيم دياز، في الدقيقة الـ25.

وبالنظر إلى المردود الممتاز الذي قدمه في هذه القمة، كان تقييم بن ناصر من بين الأعلى في المباراة، قدّر بـ 7.5 من 10 درجات، حسب موقع “هوسكورد” المتخصص في إحصائيات اللاعبين والمباريات.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق البرتغالي رافائيل لياو، الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ17، قبل أن يضيف الإسباني إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 25، ثم أضاف لياو الهدف الثالث في الدقيقة 59. ليختتم أليكسيس ساليمايكيرس مهرجان الأهداف في الدقيقة 67.

ولم يخف بن ناصر فرحته بالفوز الكبير الذي حقّقه رفقة زملائه أمام نابولي، ونشر تغريدة على “فايسبوك” قال فيها: “انتصار عظيم بشغف والتزام، لنحافظ على الروح القتالية”.

في سياق متصل، يواصل بن ناصر جذب أنظار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسها الرائد أرسنال، الذي ما يزال يرغب في استعادته بعدما أكد علة كعبه مع الميلان.

وبحسب عديد المؤشرات، فإن النجم الجزائري سيغادر بنسبة كبيرة “الروسينيري” الموسم القادم، اعتبارا أن خطط المدرب بيولي تغّيرت بعض الشيء بخصوصه في التشكيلة التي يعتمد عليها. وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن أرسنال كان قريبا من خطف بن ناصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن ميلان أقنع اللاعب الجزائري بتمديد عقده حتى صيف 2027.

نفس المصدر، كشف أن ميلان لن يمانع في التنازل عن بن ناصر، سواء لأرسنال أم لنادٍ غيره، في حالة وصله عرض محترم، لكنه في نفس الوقت لا يرى أي إشكال في الاحتفاظ بأحد أبرز لاعبيه. ويجمع بن ناصر لحد الآن 32 مباراة مع الميلان من أصل 28 جولة في الدوري الإيطالي، حيث غاب عن 5 مباريات بسبب الإصابة، فيما تمكن من تسجيل هدف وحيد وتقديم تمريرتين حاسمتين.