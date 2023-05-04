بن ناصر يكشف عن رغبته في اللّحاق بـ “ماجر”

بن ناصر وماجر يحتفلان بِهدفَين لهما في رابطة الأبطال الأوروبية.

أماط اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر اللّثام عن طموحاته وأهدافه في المجال الرّياضي.

وفي مقابلة صحفية أدلى بها للمجلّة الفرنسية “سو فوت” ونشرت جزءا من تفاصيلها، الخميس، قال متوسّط ميدان فريق ميلان آسي: “عندما تلعب في القسم الثاني الإيطالي تتمنّى الصّعود إلى حظيرة النّخبة، ثم تستهدف إحراز لقب البطولة، وبعدها ترغب في تتويج آخر، ثم ترفع السّقف عاليا وتُريد نيل كأس رابطة أبطال أوروبا”.

وتنتظر إسماعيل بن ناصر وفريقه الميلان الإيطالي مقابلتا نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، أمام الجار الإنتر، في الـ 10 والـ 16 من ماي الحالي.

وكان الدولي الجزائري قد صعد مع فريق إمبولي إلى القسم الأوّل الإيطالي، عند نهاية موسم 2017-2018. وفي النّسخة الماضية من “الكالتشيو”، افتكّ في صفوف نادي “الرسونيري” لقب “السكوديتو”.

وسبق لِأسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر تذوّق حلاوة كأس رابطة أبطال أوروبا، مع فريق بورتو البرتغالي في طبعة 1986-1987.