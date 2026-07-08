بن ناصر يلتحق بنادي الشمال القطري

سيشكل ثنائياً جزائرياً بارزاً مع هداف "الخضر" بونجاح

رسم نادي الشمال القطري صفقة انتقال النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، إلى صفوفه، قادماً من نادي إيه سي ميلان الإيطالي، ليطوي بذلك لاعب الوسط المحارب صفحة طويلة وحافلة في الملاعب الأوروبية، ويبدأ تجربة احترافية جديدة في دوري “نجوم أريدُ” اعتبارا من الموسم الكروي الجديد.

وجاء إعلان الصفقة بعد وصول بن ناصر إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح وأتم إجراءات فسخ عقده بالتراضي مع إدارة “الروسونيري”، قبل التوقيع على عقده الجديد الذي سيربطه بنادي الشمال. وتراهن إدارة الفريق القطري على مؤهلات بن ناصر الفنية والتاكتيكية العالية لتقديم الإضافة القوية لخط وسط الفريق، والمساهمة في قيادة النادي للعب الأدوار الأولى والمنافسة بقوة في البطولات المحلية هذا الموسم.

وبانتقاله إلى الشمال، سيشكل بن ناصر ثنائياً جزائرياً بارزاً مع مواطنه وهداف “الخضر” بغداد بونجاح، الذي يقود القاطرة الأمامية للفريق. وتسعى الإدارة من خلال هذه الاستقدامات المدوية والنوعية إلى بناء تركيبة بشرية قادرة على مقارعة كبار الدوري القطري وتغيير خارطة المنافسة التقليدية.

من جانبه، يتطلع “دينامو” خط وسط المحاربين من خلال هذه المحطة إلى استعادة ريتم المباريات والابتعاد نهائياً عن كابوس الإصابات المتكررة التي لاحقته في مواسمه الأخيرة بإيطاليا وأثرت على انتظام مشاركاته. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تحدٍ شخصي للاعب البالغ من العمر 28 عاماً لإثبات جاهزيته المطلقة، وإعادة فرض نفسه كركيزة لا غنى عنها في خطط المنتخب الوطني الجزائري للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.