بن ناصر ينال الثناء في إيطاليا.. وعمالقة أوروبا تريد خطفه

قاد الميلان للعودة بفوز ثمين من إمبولي

ساهم نجم المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، يوم السبت، في الفوز الثمين الذي حققه الميلان على نظيره إمبولي، خارج الديار بثلاثية لهدف، وهي النتيجة التي سنحت لأبطال إيطاليا للعودة إلى ثلاثي مقدمة الترتيب، وهذا بعد أن تعثر في الجولة الماضية إثر سقوطه بمعقله أمام نابولي الذي يعتلي ترتيب الكالتشيو بعد ثماني جولات.

وواصل بن ناصر كالعادة صناعة الفارق لفريقه أي سي ميلان في معركة وسط الميدان بفضل تحركاته السريعة وتدخلاته الموفقة، التي ساهمت في رفع نسبة استحواذ الكرة لصالح تشكيلة الميلان على حساب إمبولي، وتقمص لاعب الخضر دورا دفاعيا خلال هذه المباراة، حيث كان تمركزه في وسط الميدان والدفاع أكثر من الهجوم، ولم يبادر كثيرا في الحملات الهجومية لفريقه، احتراما للرسم التكتيكي الذي وضعه مدربه بيولي، وهي من بين نقاط القوة التي يتميز بها بن ناصر في كل مشواره الاحترافي .

ويعد بن ناصر من اللاعبين الأكثر استخداما من المدرب بيولي في تشكيلة الميلان هذا الموسم، حيث شارك في معظم المباريات بشكل أساسي وفي كل فتراتها، ما عدا مباراتين لم يلعبهما بشكل كامل، في الجولة الثالثة أمام بولونيا تم استبداله في الدقيقة الـ66، فيما نزل بديلا في مباراة سامبدوريا في الدقيقة 71. ولعب مدلل الخضر 620 دقيقة في البطولة الإيطالية، بالإضافة إلى 135د في منافسة رابطة أبطال أوروبا .

للإشارة، فإن إدارة الميلان تواصل مفاوضاتها مع وكيل أعمال بن ناصر على تمديد فترة عقده الجاري الذي ينتهي في جوان 2024، وهي تبحث عن طريقة لإقناعه بالبقاء لفترة أطول مع الفريق وقدمت له عرضا براتب سنوي يصل إلى 3 ملايين أورو، لكن اللاعب طلب أكثر من ذلك وهو يشترط الحصول على 4 ملايين ومكافآت أخرى من أجل التجديد.

علما أن أندية أوروبية كبيرة تريد خطف إسماعيل بن ناصر من الميلان على غرار أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي في انجلترا، وباريس سان جرمان الفرنسي.