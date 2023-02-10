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رياضة
التقني الإيطالي ستيفانو بيولي يؤكد

“بن ناصر يندمج مع المجموعة الأحد”

ع. ع
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“بن ناصر يندمج مع المجموعة الأحد”

يندمج متوسط الميدان الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، مع التدريبات الجماعية لفريقه آسي ميلان الإيطالي، غدا الأحد المقبل، أي قبل يومين من استضافة نادي توتنهام الإنجليزي، لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما كشفه مدرب النادي الناشط بالبطولة الإيطالية “كالتشيو”.

وصرح التقني الإيطالي ستيفانو بيولي للصحافة المحلية قائلا: “يستأنف كل من تومورو وبن ناصر التدريبات مع المجموعة بداية من يوم الأحد، وبذلك أتمنى أن يكونا جاهزين لمواجهة رابطة الأبطال”.

وتحدث المدرب بيولي عشية مواجهة تورينو (45ر20 سا)، عند افتتاح الجولة الـ22 لبطولة “الكالتشيو”. وسيغيب لاعب “الخضر” عن هذا اللقاء بعدما ضيع أيضا لقاء الداربي ضد انتر ميلان (خسارة 0-1)، الذي لعب الأحد الفارط بسبب عقوبة الإيقاف.

وتعرض اسماعيل بن ناصر (25 سنة) لإصابة على مستوى الفخذ خلال حصة تدريبية مع فريقه. وسجل نادي ميلان مؤخرا أربعة انهزامات متتالية في كل المنافسات، ويحتل المرتبة السادسة في البطولة الإيطالية بـ 38 نقطة، بينما يتصدر نادي نابولي الريادة بـ56 نقطة.

يذكر أن الدولي الجزائري قد جدد عقده مع نادي ميلان يوم 13 جانفي الفارط حتى 30 جوان 2027. وشارك بن ناصر مع ناديه في 27 مقابلة منها 32كأساسي، هذا الموسم، مسجلا هدف مع تمريرة حاسمة.

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