بن ناصر يواصل التألق وبيولي يراهن عليه أمام الأتليتيكو

شارك بديلا في لقاء الدوري الإيطالي

شارك الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي بديلا خلال مواجهة نادي سبيزيا، أول أمس، لحساب الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، حيث دخل بديلا لنجل أسطورة ميلان السابق، باولو مالديني، دانييلي، ابتداء من الدقيقة 59 من المواجهة، التي انتهت بفوز صعب لميلان بنتيجة هدفين لهدف، وأرجعت وسائل إعلام إيطالية مشاركة نجم “الخضر” بديلا لرغبة المدرب بيولي إراحته قبل موقعة أتليتيكو مدريد الإسباني في دوري الأبطال.

واكتفى بن ناصر بالمشاركة أساسيا في مناسبتين فقط من أصل 7 مباريات بمختلف المسابقات (6 في الدوري الإيطالي)، منذ بداية الموسم الجاري، الأولى في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في افتتاح مرحلة المجموعات، والثانية في الدوري الإيطالي أمام نادي فينيسا لحساب الأسبوع الخامس، حيث نجح في تقديم مستويات كبيرة جدّا، جعلته محل إشادة واسعة، لكن المدرب لوتشيانو سباليتي كان له رأي آخر وأجلسه على دكة البدلاء أمام سبيزيا، قبل أن يشركه في النصف ساعة الأخير من اللقاء.

ورغم مشاركته لمدة نصف ساعة فقط في لقاء سبيزيا، إلا أن لاعب الوسط الجزائري قدم مستويات جيّدة أكد بها عودته القوية خلال الأيام القليلة الماضية، ومنح موقع “هوسكورد” المختص في الإحصائيات وتقييم اللاعبين، علامة 6.7 من 10، (سابع أفضل لاعبي ميلان في المباراة)، حيث لمس الكرة 40 مرة، ونجح في تمرير الكرة في 30 مرة من أصل 34 أي بنسبة نجاح بلغت 88 من المائة، فضلا عن قيامه بتمريرة مفتاحية واحدة، كما قام بتدخلين ناجحين ومراوغة ناجحة واحدة، وضيع الكرة مرة واحدة فقط.

من جهة أخرى، ترى وسائل إعلام إيطالية بأن قرار عدم إشراك بن ناصر أمام سبيزيا من بداية المباراة، يعود بالدرجة الأولى إلى رغبة سباليتي في الحفاظ على جاهزية نجمه الجزائري قبل موقعة أتليتيكو مدريد، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، للاستفادة من خبرته الكبيرة في مثل هذه المباريات على عكس اللاعب الواعد، ساندرو تونالي، الأساسي على حسابه منذ بداية الموسم، والذي لا يملك الخبرة اللازمة في مثل هذه المواعيد.

وكان بن ناصر شارك في لقاء فينيسيا السابق في الدوري الإيطالي على حساب لاعب أساسي آخر، هو الإيفواري فرانك كيسييه، الذي عاد للعب أمام سبيزيا، أول أمس، ما يؤكد سياسة التدوير التي لجأ إليها سباليتي في خط الوسط الغنّي بالخيارات المتاحة حاليا (كيسييه وبن ناصر وتونالي)، لا سيما أن ميلان سيلعب مباراتين قويتين الثلاثاء المقبل أمام أتليتيكو مدريد أوروبيا ثم الأحد المقبل أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولي.

يجدر الذكر، أن نادي ميلان مطالب بالفوز على كتيبة دييغو سيموني من أجل التطلع للمرور إلى الدور المقبل، خاصة أنه خسر لقاء الجولة الأولى أمام نادي ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين.