بن ناصر يواصل المشاركة ويرفع حظوظه في لعب “الكان”

واصل الدولي الجزائر اسماعيل بن ناصر ظهوره مع نادي ميلان الإيطالي، في ثاني مواجهة على التوالي، بعد عودته من الإصابة، وكان حاضرا في انهزام “الروسونيري” بثلاثية مقابل اثنين أمام نادي أتلانتا، في قمة الجولة الــ15 من الدوري الإيطالي.

وعرفت المباراة مشاركة إسماعيل بن ناصر لنصف ساعة تقريبا، وهي فترة أكبر من المباراة الأولى، حيث قدم مستوى لا بأس به في وسط الميدان، رغم ظهور علامات التأخر البدني، وهو أمر طبيعي بالنظر لطول المدة التي غاب فيها عن الفريق”اللومباردي”، حيث سيكون الدولي الجزائري أمام مهمة صعبة لاستعادة إمكانياته البدنية قبل الكان المقبل بكوت ديفوار.

ولعب بن ناصر لقائه رقم 150 في البطولة الإيطالية ليصبح ثالث لاعب جزائري يبلغ هذا الرقم بعد كل من تايدر وغولام، ومن المنتظر أن يتجاوزهما، بالنظر لمكانته في ميلان، وقيمته الثابتة، حيث يعتبر من أفضل لاعبي الوسط، في إيطاليا وفي أوروبا عامة.