-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
خرج من الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا أمام الانتر

بن ناصر يواصل تحطيم الأرقام المميزة مع نادي ميلان

توفيق عمارة
  • 1589
  • 0
بن ناصر يواصل تحطيم الأرقام المميزة مع نادي ميلان

يواصل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، صنع الحدث في إيطاليا هذا الموسم مع نادي ميلان، حسب رأي العديد من المراقبين، الذين أكدوا بأنه أسهم بشكل مباشر في العودة القوية للنادي اللومباردي للتنافس على لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائنه منذ عام 2011، ورغم الإقصاء المر أمام أنتر في المربع الذهبي لكأس إيطاليا.

وخسر زملاء الدولي الجزائري، سهرة أول أمس، أمام الغريم الأنتر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليخسروا فرصة التتويج بالثنائية هذا الموسم، وهم الذين يحتلون صدارة الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة وقبل 5 جولات من نهاية الموسم.

إلى ذلك، تحدث موقع “ميلان نيوز” عن الأرقام المميزة للدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع ميلان هذا الموسم، والذي قال إنها تتجاوز حتى أدواره كلاعب وسط ميدان مدافع، ومنها تفوّقه في الإحصائيات الخاصة بالمراوغة وتلك المتعلقة بنسبة التمريرات الناجحة، واستند الموقع المختص في متابعة أخبار نادي ميلان إلى أرقام موقع “كيكست” الإيطالي المختص في إحصائيات الكرة الإيطالية، وموقع “هوسكورد “العالمي”، وأكد بأن بن ناصر يمتلك نسبة ممتازة من التمريرات الناجحة في الدوري الإيطالي وصلت حدود 87.9٪ (900 تمريرة ناجحة من إجمالي 1024).

ويرى متابعون للدوري الإيطالي بأن بن ناصر يقوم بأدوار قيادية في بناء اللعب مع ميلان، رغم أن منصبه هو وسط الميدان المدافع ودوره الأول هو استرجاع الكرات، وبالفعل فهو يقوم بهذا الدور كما ينبغي، على اعتبار أنه نجح في استرجاع 146 كرة بالدوري الإيطالي، وهو من أحسن الأرقام المسجلة في هذا الميدان، وكانت وسائل الإعلام الإيطالية كالت المديح لبن ناصر ووصفته باللاعب المؤثر في ميلان، مشيدة بأدواره المزدوجة في وسط الميدان، كما سجل نجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق رقما مميزا بخصوص إحصائيات المراوغة، بعد أن نجح في تحقيق 33 مراوغة ناجحة من أصل 43 محاولة.

يجدر الذكر، أن إسماعيل بن ناصر لم يحسم قرار تمديد عقده مع ميلان لحد الآن، رغم العرض الذي تقدمت به إدارة النادي، وينتهي عقد اللاعب الجزائري الحالي عام 2024، في وقت اقترح عليه ميلان تمديده إلى عام 2026 مع مضاعفة راتبه السنوي من 1.5 مليون يورو إلى أزيد من 3 ملايين يورو.

مقالات ذات صلة
مدرب هرتا برلين الألماني ينهي أزمة إسحاق بلفوضيل

مدرب هرتا برلين الألماني ينهي أزمة إسحاق بلفوضيل

4 فرق تُطارد توبة

4 فرق تُطارد توبة

مباراتان فقط تم إعادتهما في إفريقيا ضمن تصفيات كأس العالم

مباراتان فقط تم إعادتهما في إفريقيا ضمن تصفيات كأس العالم

ماندي يبصم على ثالث مشاركة كأساسي على التوالي مع فياريـال

ماندي يبصم على ثالث مشاركة كأساسي على التوالي مع فياريـال

إقالة مدرب فريق “سوسطارة” بعد شهرَين فقط من انتدابه

إقالة مدرب فريق “سوسطارة” بعد شهرَين فقط من انتدابه

رياضية من أصول جزائرية تقود وفد فرنسا في الألعاب المتوسطية بِوهران

رياضية من أصول جزائرية تقود وفد فرنسا في الألعاب المتوسطية بِوهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد