بن ناصر يواصل تحطيم الأرقام المميزة مع نادي ميلان

خرج من الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا أمام الانتر

يواصل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، صنع الحدث في إيطاليا هذا الموسم مع نادي ميلان، حسب رأي العديد من المراقبين، الذين أكدوا بأنه أسهم بشكل مباشر في العودة القوية للنادي اللومباردي للتنافس على لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائنه منذ عام 2011، ورغم الإقصاء المر أمام أنتر في المربع الذهبي لكأس إيطاليا.

وخسر زملاء الدولي الجزائري، سهرة أول أمس، أمام الغريم الأنتر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليخسروا فرصة التتويج بالثنائية هذا الموسم، وهم الذين يحتلون صدارة الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة وقبل 5 جولات من نهاية الموسم.

إلى ذلك، تحدث موقع “ميلان نيوز” عن الأرقام المميزة للدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع ميلان هذا الموسم، والذي قال إنها تتجاوز حتى أدواره كلاعب وسط ميدان مدافع، ومنها تفوّقه في الإحصائيات الخاصة بالمراوغة وتلك المتعلقة بنسبة التمريرات الناجحة، واستند الموقع المختص في متابعة أخبار نادي ميلان إلى أرقام موقع “كيكست” الإيطالي المختص في إحصائيات الكرة الإيطالية، وموقع “هوسكورد “العالمي”، وأكد بأن بن ناصر يمتلك نسبة ممتازة من التمريرات الناجحة في الدوري الإيطالي وصلت حدود 87.9٪ (900 تمريرة ناجحة من إجمالي 1024).

ويرى متابعون للدوري الإيطالي بأن بن ناصر يقوم بأدوار قيادية في بناء اللعب مع ميلان، رغم أن منصبه هو وسط الميدان المدافع ودوره الأول هو استرجاع الكرات، وبالفعل فهو يقوم بهذا الدور كما ينبغي، على اعتبار أنه نجح في استرجاع 146 كرة بالدوري الإيطالي، وهو من أحسن الأرقام المسجلة في هذا الميدان، وكانت وسائل الإعلام الإيطالية كالت المديح لبن ناصر ووصفته باللاعب المؤثر في ميلان، مشيدة بأدواره المزدوجة في وسط الميدان، كما سجل نجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق رقما مميزا بخصوص إحصائيات المراوغة، بعد أن نجح في تحقيق 33 مراوغة ناجحة من أصل 43 محاولة.

يجدر الذكر، أن إسماعيل بن ناصر لم يحسم قرار تمديد عقده مع ميلان لحد الآن، رغم العرض الذي تقدمت به إدارة النادي، وينتهي عقد اللاعب الجزائري الحالي عام 2024، في وقت اقترح عليه ميلان تمديده إلى عام 2026 مع مضاعفة راتبه السنوي من 1.5 مليون يورو إلى أزيد من 3 ملايين يورو.