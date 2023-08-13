-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن ناصر يوجه رسالة جديدة من مستشفى سبيتار(فيديو)

عمر سلامي
  • 475
  • 0
بن ناصر يوجه رسالة جديدة من مستشفى سبيتار(فيديو)
أرشيف
بن ناصر

قال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أنه سيبذل ما في وسعه من أجل العودة في أسرع وقت إلى الميادين.

ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سبيتار، مقطع فيديو للاعب ميلان الإيطالي، الذي يواصل برنامجه التأهيلي، بعد العملية الجراحية التي أجراها في شهر ماي الماضي.

وقال بن ناصر: “عندما لا أكون في الميدان، فليس هناك بالضرورة حاجة للتحدث عني، لكن رسائل الدعم التي أتلقاها تجعلني في غاية السعادة”.
وأضاف: ” أشكرهم على اهتمامهم، وإن شاء الله ، سأعود للعب في أسرع وقت، والأهم أنني سأعود بكل قوة”.

وتابع الدولي الجزائري: “سبيتار هو الخيار الأمثل لعلاج إصابتي، وحضرت إلى هنا لأنني كنت أبحث عن المكان الذي تجد فيه أفضل المرافق وأفضل الأطباء”.

مقالات ذات صلة
باريس سان جيرمان يكشف مصير كيليان مبابي

باريس سان جيرمان يكشف مصير كيليان مبابي

بودبوز باق مع أهلي جدة السعودي 

بودبوز باق مع أهلي جدة السعودي 

بن عيادة يقترب من الدوري البلغاري والبلجيكي

بن عيادة يقترب من الدوري البلغاري والبلجيكي

محيوص: “متشوق إلى بدء تجربتي الجديدة”

محيوص: “متشوق إلى بدء تجربتي الجديدة”

الأهلي المصري يعود لفشل صفقة بونجاح

الأهلي المصري يعود لفشل صفقة بونجاح

نيمار يقترب من الهلال السعودي

نيمار يقترب من الهلال السعودي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد