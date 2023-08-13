بن ناصر يوجه رسالة جديدة من مستشفى سبيتار(فيديو)

قال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أنه سيبذل ما في وسعه من أجل العودة في أسرع وقت إلى الميادين.

ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سبيتار، مقطع فيديو للاعب ميلان الإيطالي، الذي يواصل برنامجه التأهيلي، بعد العملية الجراحية التي أجراها في شهر ماي الماضي.

وقال بن ناصر: “عندما لا أكون في الميدان، فليس هناك بالضرورة حاجة للتحدث عني، لكن رسائل الدعم التي أتلقاها تجعلني في غاية السعادة”.

وأضاف: ” أشكرهم على اهتمامهم، وإن شاء الله ، سأعود للعب في أسرع وقت، والأهم أنني سأعود بكل قوة”.

وتابع الدولي الجزائري: “سبيتار هو الخيار الأمثل لعلاج إصابتي، وحضرت إلى هنا لأنني كنت أبحث عن المكان الذي تجد فيه أفضل المرافق وأفضل الأطباء”.