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رياضة

بن ناصر يوجه رسالة لجماهير ميلان

عمر سلامي
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بن ناصر يوجه رسالة لجماهير ميلان
ح.م
اسماعيل بن ناصر

وجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، رسالة إلى جمهور نادي ميلان، بعد عودته إلى أجواء التدريبات الجماعية.

ونشر بن ناصر، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا له من التدريبات، وكتب: “لقد عدت أكثر تصميما من أي وقت مضى”.

وشارك بن ناصر، الأربعاء، في التدريبات الجماعية لنادي ميلان، للمرة الأولى منذ التعافي.

ويستعد ميلان لمواجهة فيورنتينا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي، وهي المباراة التي ستعرف بنسبة كبيرة، مشاركة بن ناصر، الغائب عن مباريات ناديه منذ نهاية شهر جانفي بسبب الإصابة.

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