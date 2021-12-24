بن ناصر يُثبّت سقف طموحات “الخضر” عاليا

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء الجمعة، عن مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد أدرج، الجمعة، اسم إسماعيل بن ناصر ضمن قائمة تضمّ 28 لاعبا يخوض “كان” 2022.

وقال متوسط ميدان فريق ميلان آسي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا فخور بِاختياري للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة”.

وأضاف الدولي الجزائري البالغ من العمر 24 سنة: “سنبذل أقصى المجهودات للدّفاع عن لقبنا القارّي. بِإصرار وأيضا بِتواضع”.

وكان إسماعيل بن ناصر قد ساهم بِقوّة في إحراز المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم إفريقيا، بِمصر في صيف 2019. ومنحته “الكاف” جائزة أحسن لاعب في البطولة.

أمّا سفيان فغولي جناح فريق قلعة السرايا التركي، فكتب عبر الموقع ذاته: “فخور وفخور وفخور”، وأدرج بعض الأيقونات التي ترمز إلى قوّة “محاربي الصّحراء”.