بن ناصر يُجدّد العهد مع رابطة الأبطال

بن ناصر لِثاني مرّة على التوالي في أمتع وأغلى وأقوى المنافسات الأوروبية للأندية.

يخوض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مسابقة رابطة أبطال أوروبا، مُجدَّدا في الموسم المقبل.

وفاز فرق ميلان آسي بِهدف لِصفر على مُضيّفه نادي جوفانتوس، سهرة الأحد. لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الإيطالية.

وبات الميلان يشغل الرّتبة الـ 4 بِرصيد 67 نقطة، قبل جولة واحدة عن إسدال السّتار. مُتقدّما عن صاحب الرّتبة الـ 5 نادي أطلنطا بِفارق 6 نقاط.

وتنصّ لوائح البطولة الإيطالية على مشاركة رباعي المُقدّمة في رابطة الأبطال الأوروبية.

وغاب متوسّط الميدان بن ناصر عن مواجهة “اليوفي” بِداعي الإصابة.

وشارك بن ناصر في 28 مباراة لِحساب البطولة الإيطالية هذا الموسم، يوجد بينها 24 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل هدفَين.

وما زال إسماعيل بن ناصر (25 سنة) يرتبط مع نادي “الروسونيري” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.