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رياضة

بن ناصر يُخاطب الجمهور الجزائري

الشروق الرياضي
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بن ناصر يُخاطب الجمهور الجزائري

عبّر اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن مشاعره، بعد فشل المنتخب الوطني في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022.

وكان متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، قد خاض كامل أطوار مباراة العودة أمام الكاميرون، بِملعب البليدة.

وكتب بن ناصر في أحدث تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إخواني الجزائريين.. كرة القدم رياضة ساحرة، لكن أحيانا تكون قاسية وغير عادلة. مثلكم جميعا، أنا مُحبط. لكن تأكّدوا أنّي سأبقى – وبِكلّ فخر – أُدافع عن الألوان الوطنية لِإسعادكم. شكرا على دعمكم المعنوي الذي يزيدنا اعتزازا بِتمثيل الجزائر”.

وأضاف المُحترف في نادي ميلان آسي الإيطالي: “الخسارة أثّرت على نفسيتنا سلبا، لكن يجب طيّ الصفحة، والنهوض مُجدّدا استعدادا للمنافسات المقبلة. يجب أن نبقى مُتّحدين. القادم سيكون أفضل”.

واختتم إسماعيل بن ناصر تغريدته، قائلا: “نجحنا جماعيا، وسقطنا جماعيا، وسننهض جماعيا. الحمد لله في كلّ الأحوال”.

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