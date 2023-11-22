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رياضة

بن ناصر يُرافع من أجل بقاء بلماضي لِأطول فترة مُمكنة

علي بهلولي
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بن ناصر يُرافع من أجل بقاء بلماضي لِأطول فترة مُمكنة
ح.م

رافع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بِطريقة ضمنية، من أجل بقاء النّاخب الوطني جمال بلماضي إلى أطول فترة ممكنة.

وخاض متوسّط الميدان بن ناصر أوّل لقاء دولي مع “الخضر” في سبتمبر 2016، بينما استهلّ بلماضي مهامه مع “مُحاربي الصّحراء” في الشهر ذاته من عام 2018.

وقال بن ناصر إنه لمّا قدم إلى بيت المنتخب الوطني، لفت انتباهه تداول 5 مدربين على العارضة الفنية في ظرف 3 سنوات فقط. في إشارة إلى الصربي ميلوفان راييفاتس والبلجيكي جورج ليكانس والإسباني لوكاس ألكاراز ورابح ماجر وجمال بلماضي.

وأضاف لاعب الميلان أنه شعر بِالإحباط في بادئ الأمر، لأن المدربين لم يُكلّفوا أنفسهم عناء تقييم قدراته الفنية، ومنحه فرصة المشاركة في المقابلات الدولية.

وتابع بن ناصر يقول في أحدث ظهور له عبر شريط فيديو للموقع الفرنسي “أنستون فوت”، إنه لازم الصّمت، وفضّل التريّث وعدم التمرّد مُبكّرا.

ولمّا استلم بلماضي زمام الأمور، تغيّرت المعطيات، وثمّن مواهب بن ناصر، وأدرجه ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني. ويقول أحسن لاعب في “كان” 2019 بِهذا الصّدد: “كدت أمضغ العشب”، لِإبراز تشوّقه، وأيضا جدارته بِتمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”.

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