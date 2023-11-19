-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
التماس عقوبة الاعدام بحق المتهم الرئيسي في قضية دفتر شروط الجوية الجزائرية
رياضة

بن ناصر يُغرّد لـ “الخضر”

علي بهلولي
  • 574
  • 0
بن ناصر يُغرّد لـ “الخضر”
ح.م

هنّأ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء الأحد، المنتخب الوطني بعد فوزه في الموزمبيق.

وكتب متوسّط ميدان الميلان في منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مباشرة بعد نهاية المباراة: “تحيا الجزائر”.

وبِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة، لم يلعب بن ناصر أيّ لقاء دولي مع “الخضر” منذ الـ 27 من مارس الماضي، تاريخ مواجهة النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

هذا وذكرت أحدث تقارير الصّحافة الإيطالية، أن بن ناصر بدأ يُشارك بِانتظام في التدريبات الجماعية لِفريقه “الروسونيري”. وألمحت إلى اقتراب عودته إلى المنافسات الرّسمية.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: عطال يتعرّض لِاعتداء “مُتوحّش”

بِالفيديو: عطال يتعرّض لِاعتداء “مُتوحّش”

بالفيديو.. نجم السلة الأمريكية يظهر بـ”الكوفية الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي

بالفيديو.. نجم السلة الأمريكية يظهر بـ”الكوفية الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي

مدرب جديد لـ “غويري”

مدرب جديد لـ “غويري”

مبابي يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية

مبابي يصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية

وضعية الجزائر بعد نهاية الجولة الأولى

وضعية الجزائر بعد نهاية الجولة الأولى

“وقفنا الند للند أمام منتخب جزائري كبير”

“وقفنا الند للند أمام منتخب جزائري كبير”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد