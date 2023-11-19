بن ناصر يُغرّد لـ “الخضر”

هنّأ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء الأحد، المنتخب الوطني بعد فوزه في الموزمبيق.

وكتب متوسّط ميدان الميلان في منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مباشرة بعد نهاية المباراة: “تحيا الجزائر”.

وبِداعي إصابة خطيرة في الرّكبة، لم يلعب بن ناصر أيّ لقاء دولي مع “الخضر” منذ الـ 27 من مارس الماضي، تاريخ مواجهة النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

هذا وذكرت أحدث تقارير الصّحافة الإيطالية، أن بن ناصر بدأ يُشارك بِانتظام في التدريبات الجماعية لِفريقه “الروسونيري”. وألمحت إلى اقتراب عودته إلى المنافسات الرّسمية.