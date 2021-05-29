بن ناصر يُفسّر سبب غيابه عن ودّيات “الخضر”

قدّم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة السبت، تفسيرا لِغيابه عن المقابلات الودّية الثلاث للمنتخب الوطني في النصف الأوّل من جوان المقبل.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد أعلن مساء السبت، عن قائمة تضمّ 30 لاعبا. لم تضمّ اسم إسماعيل بن ناصر.

وقال إسماعيل بن ناصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أجريت عملية جراحية بسيطة على مستوى القدم، بعد آخر مباراة لي مع فريقي ميلان آسي الإيطالي، وكان ذلك سبب غيابي”.

وشارك متوسط الميدان بن ناصر أساسيا مع فريقه الميلان في مواجهة المضيف نادي أطلنطا، مساء الأحد الماضي، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإيطالية. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 61.

واختتم بن ناصر تغريدته مُتمنّيا التوفيق لِزملائه في المنتخب الوطني الجزائري، خلال المواجهات التحضيرية المقبلة. وضرب لِأنصار “الخضر” موعدا بِالعودة أواخر أوت القادم، حينما تبدأ مقابلات الدور الثاني وقبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

ويتبارى “محاربو الصحراء” ودّيا مع موريتانيا ومالي وتونس، في الـ 3 والـ 6 والـ 11 من جوان المقبل، على التوالي. استعدادا لِتصفيات المونديال، حيث يلعبون أمام بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.