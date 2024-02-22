بن ناصر يُقصي غويري

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي مساء الخميس، لِثُمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

وخسر فريق الميلان بِنتيجة (3-2) أمام مُضيّفه نادي ران الفرنسي، لِحساب إيّاب الدور الـ 16.

وكان مُمثّل الكرة الإيطالية قد فاز بِميدانه ذهابا (3-0)، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

وشارك متوسّط الميدان بن ناصر أساسيا في صفوف الميلان خلال لقاء العودة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 61، تاركا النتيجة تُشير إلى التعادل (2-2).

وشارك المهاجم أمين غويري أيضا أساسيا، لكن مع نادي ران الفرنسي. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 84، تاركا زملاءه مُتقدّمين في النتيجة بـ (3-2).

وتُسحب قرعة ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي، هذا الجمعة.