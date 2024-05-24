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رياضة

بن ناصر يُودّع مُدرّبه

علي بهلولي
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بن ناصر يُودّع مُدرّبه
ح.م
بن ناصر رفقة مدرّبه بيولي.

ودّع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الجمعة، مدرّبه في فريق ميلان آسي الإيطالي ستيفانو بيولي.

وأعلنت إدارة نادي الميلان، الجمعة عن انتهاء مهام المدرّب بيولي، وستكون مواجهة فريق سالرنيتنا الأحد المقبل لِحساب الجولة الـ 38 والختامية من عمر البطولة الإيطالية المباراة الأخيرة له مع “الروسونيري”.

وكتب متوسّط الميدان بن ناصر عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “شكرا على كلّ شيء يا سيّد بيولي”.

وكان بن ناصر قد انضمّ إلى الميلان في أوت 2019، وبعد شهرَين من ذلك التحق به المدرب ستيفانو بيولي.

ورغم تراجع المستوى الفني واللّياقة البدنية لِبن ناصر بِسبب الإصابة الخطيرة في الرّكبة، إلّا أن المدرب بيولي منح الدولي الجزائري في بعض مقابلات الميلان – توجد بينها المواجهتان الأخيرتان – شارة القائد. ما يُبيّن تثمين التقني الإيطالي لِكفاءة بن ناصر.

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