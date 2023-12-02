بن ناصر يُوضّح بِخصوص كأس أمم إفريقيا 2024

ردّ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة السبت، على سؤال فحواه إن كان سيُشارك مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق البطولة الكروية الإفريقية بِكوت ديفوار، في الـ 13 من جانفي المقبل.

وقال إسماعيل بن ناصر في تصريحات لِقناة “سكاي سبورت” الإيطالية: “عليّ أوّلا استعادة إيقاع اللّعب، وبعد ذلك سنرى ما إذا كنت جاهزا أم لا. أعتقد أن النّاخب الوطني (بلماضي) سيهتمّ بِالأمر. في مثل هذه الوضعيات، يجب جلب لاعب مُستعدّ 100%. تفكيري الآن سينصبّ على استعادة اللّياقة البدنية والمستوى الفني”.

وكان جمال بلماضي قد صرّح في أكثر من مناسبة، بِأن عودة بن ناصر إلى صفوف “الخضر”، والمشاركة في البطولة الإفريقية بِكوت ديفوار، ترتكز بِالدرجة الأولى على مدى جاهزية اللّاعب، ثم رغبته في خوض هذه المغامرة القاريّة.

وقبل انطلاق “الكان” العاجي، تنتظر متوسّط الميدان بن ناصر وفريقه الميلان، ما بين الـ 9 من ديسمبر الحالي والـ 6 من جانفي المقبل، ثماني مقابلات في الدوري الإيطالي وكأس هذا البلد ورابطة أبطال أوروبا.