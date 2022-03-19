بن ونان يرافع لصالح الاستقرار التشريعي للقوانين

طالب بقراءة جذرية لمشروع قانون الاستثمار

قال رئيس حزب طلائع الحريات، رضا بن ونان، إنه يرفض تصنيف حزبه ضمن خط المعارضة الراديكالية، وإنما يفضل تسمية المعارضة الإيجابية التي تسعى لخلق علاقة بين الحاكم والمحكوم، مضيفا أنه حزب لا يضع الانتخابات على رأس أجندته السياسية، وإنما سيعمل على بناء أسس ديمقراطية حقيقية مبنية على الشفافية ولم شمل المناضلين لتحقيق الهدف وهو إقناع الجزائريين ببرنامجه السياسي.

ومن جهة أخرى، رافع رضا بن ونان لصالح الاستقرار التشريعي للقوانين في البلاد، مشيرا أن بناء اقتصاد قوي لن يتحقق دون قاعدة قانونية مستقرة مستدلا بجملة القوانين التي أعيد النظر فيها مؤخرا، والتي تسببت – حسبه – في تعطل المشاريع على غرار قانون الاستثمار الجديد الذي شدد على ضرورة أن يعاد النظر فيه بصفة جذرية، بناء على توصيات رئيس الجمهورية، ونفس الشيء بالنسبة لقانون المالية لسنة 2022.

وقال في ندوة صحفية عقدها، السبت، بمقر حزبه على هامش اختتام فعليات الدورة الأولى للجنة المركزية إن قوانين المالية يجب أن تراعي دائما مصلحة المواطن قبل كل شيء دون المساس أيضا بالاستقرار المالي للدولة.

وشدد المتحدث على أهمية التوجه نحو بناء اقتصاد وطني حقيقي بعيدا عن الريع البترولي، وذلك باستغلال ثروات البلاد والعمل على بناء صناعة وطنية حقيقية وإعادة بعث المؤسسات المتوسطة والكبرى والإسراع في تسوية ملف السوق الموازية التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني وتنفر في نفس الوقت المستثمر الأجنبي.

بالمقابل، ثمن رضا بن ونان، ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد النصر، مشيرا أن جرائم فرنسا لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم وهو مطلب شعبي لكل الجزائريين.