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رياضة

بن يحيى: “الإقصاء مر وشرفنا الكرة الجزائرية والإفريقية”

عمر سلامي
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بن يحيى: “الإقصاء مر وشرفنا الكرة الجزائرية والإفريقية”
ح.م
المدرب خالد بن يحيى

قال مدرب مولودية الجزائر خالد بن يحيى إن فريقه قدم مباراة ممتازة، وأكد أنه قادر على منافسة الأندية الإفريقية الكبيرة.

وثمن المدرب بن يحيى المجهودات المبذولة من طرف اللاعبين وكل أعضاء بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا.

وأضاف مدرب “المولودية” في تصريحات له بمطار الجزائر، بعد عودة الفريق: “قدمنا ما يشرف الكرة الجزائرية والكرة الإفريقية، لعبنا مباراة ممتازة منكل النواحي”.

وتابع: “أولاندو بيراتس الفريق الذي كان يخشاه الجميع، سيطرنا عليه في الذهاب العودة، خلقنا العديد من الفرص للتسجيل، لكن للأسف عانينا من مشكل وحيد وهو نقص الفعالية الهجومية”.

وختم بن يحي تصريحاته: ” فريق المولودية أكد بأن لديه كل الإمكانات والطاقات البدنية والفنية لمنافسة الأندية الكبيرة، ويجب أن نواصل العمل للحفاظ على المستوى، الوصول مستقبلا إلى نصف النهائي”.

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